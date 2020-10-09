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Serdar Kelleci: Sergen Yalçın'ın kredisi var ama kullanmaz

Sezona kötü başlamasının ardından eleştiri yağmuruna tutulan Beşiktaş'ta, taraftarlar milli aranın bitmesi ile birlikte takımdaki son durumu merakla bekliyor. Siyah-beyazlıların bu kötü gidişatı için A Spor yorumcusu Serdar Kelleci flaş bir açıklama yaptı. Kelleci "Sergen Yalçın'ın kredisi var ama kullanmaz" dedi.
09.10.2020
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