Savaş Çorlu: Beşiktaş Mensah transferini pazartesi ya da salı günü bitirir

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Çorlu, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Bernard Mensah ile ilgili "Beşiktaş, pazartesi ya da salı günü Mensah transferini bitirir." dedi.

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