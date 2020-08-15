Beşiktaş'ta forvet adayları

Beşiktaş forvet arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesinde Ze Luis, Seferovic, Modeste ve Papiss Cisse yer alıyor. Yönetim de PAOK maçına kadar forvet sorununu çözmek istiyor.

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