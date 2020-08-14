14 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş Samuel Grandsir ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun 24 yaşındaki Fransız yıldızı Samuel Grandsir ile anlaşma sağladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. A Spor muhabiri Mustafa Mandev son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...
14.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş'a Fransız sağ kanat! Anlaşma sağlandı... Beşiktaş'a Fransız sağ kanat! Anlaşma sağlandı... 14.08.2020
Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday Beşiktaş'ta orta sahaya yeni aday 14.08.2020
Welinton Beşiktaş tesislerine geldi Welinton Beşiktaş tesislerine geldi 13.08.2020
Mensah Beşiktaş'a yakın Mensah Beşiktaş'a yakın 13.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrılıyor 13.08.2020
Beşiktaş Welinton ile pürüzleri giderdi Beşiktaş Welinton ile pürüzleri giderdi 13.08.2020
Beşiktaş Akpom için beklemede Beşiktaş Akpom için beklemede 13.08.2020
İyi futbolcuların olduğu bir takıma geldim "İyi futbolcuların olduğu bir takıma geldim" 13.08.2020
Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta 13.08.2020
Süleyman Seba kabri başında anıldı Süleyman Seba kabri başında anıldı 13.08.2020
Ahmet Nur Çebi'den Ali Sami Yen'e ziyaret Ahmet Nur Çebi'den Ali Sami Yen'e ziyaret 13.08.2020
Çebi resmen açıkladı! Balotelli ve Mensah... Çebi resmen açıkladı! Balotelli ve Mensah... 13.08.2020
Süleyman Seba - Portre Süleyman Seba - Portre 13.08.2020
Mensah Beşiktaş'a mı gidiyor? Mensah Beşiktaş'a mı gidiyor? 13.08.2020
Beşiktaş Mensah için pazarlıkta Beşiktaş Mensah için pazarlıkta 12.08.2020
Beşiktaş'ta sağ bek arayışları Beşiktaş'ta sağ bek arayışları 12.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Vedat Muriqi'de anlaşma tamam! İşte Lazio'nun Fenerbahçe'ye ödeyeceği miktar
Ali Koç'a flaş sözler! "Böyle başkanlık olmaz”
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Vedat Muriqi yerine 2 süper aday...
8 saatlik Bernard Mensah görüşmesi! Beşiktaş ve Kayserispor...
Arda Turan itiraf etti! Çarpıcı açıklamalar...
Usta yazardan flaş Galatasaray yorumu! "Kabus gibi bir sezona tanıklık edilir"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör