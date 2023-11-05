Salih Uçan'a yapılan penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Süper Lig'de 11. hafta maçında Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından siyah-beyazlıların Salih Uçan ile penaltı beklediği pozisyonu Erman Toroğlu yorumladı...
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