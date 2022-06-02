BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nwakaeme Beşiktaş'a önerildi! "Menajeri..."
Trabzonspor yıldız ismi Nwakaeme ile sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girdi. Bordo mavili ekibin 38 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Nwakaeme, Türkiye'de kalabilir. A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir, Nwakaeme ve Beşiktaş hakkında çıkan haberleri yorumladı. Özdemir, "Menajeri kulüpler ile görüşebilir ama istediği rakamlar çok yüksek. Sezonluk 3 milyon eurodan fazla maaş ve 3 yıllık sözleşme istiyor. Yaşı da ileride. Bu ay sonunda Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın sonucunda ödeme de yapılacak. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bu durumda transfere onay vereceğini sanmıyorum. Ayrıca spor yasası da var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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