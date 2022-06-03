BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın yıldızına övgü dolu sözler: Süper Lig'e tam oturan isim
BEŞİKTAŞ HABERİ: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan değerlendirdi. Alpaslan, "Beşiktaş'ta yönetim Cyle Larin'den daha iyisini bulabilecek misiniz? Larin Süper Lig'e tam oturan bir futbolcu. Takım içinde sorunu olmayan bir isim" dedi.
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