Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Yönetimle kulüple görüştük. Onlardan en çok istediğim; elimize Avrupa fırsatı geçti, transferleri lütfen bir an önce yapalım. Bazı mevkileri söyledim. Sadece ufak bir pürüzümüz kaldı. 1 hafta sonra onu da görüşürüz. Ben Beşiktaşlıyım, 20 yıl orada oynadım. Tabii ki hayalim de var." dedi.
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