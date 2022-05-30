BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş kanadını Almanya'da buldu! İki tarafta da oynar
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlı ekip aradığı kanı Almanya'da buldu. A Spor yorumcusu Murat Özbostan detayları açıkladı. Özbostan, "Beşiktaş, Borussia Mönchengladbach forması giyen Hannes Wolf ile ilgileniyor. Her iki kanatta da oynayabiliyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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