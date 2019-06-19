Quaresma ve Vida'ya ödeme yapıldı | Video

Beşiktaş yönetimi alacakları için kulübe ihtirname gönderen 3 oyuncudan Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida'ya ödeme yaptı. Böylece Quaresma ve Vida'nın serbest kalmasının önüne geçildi.