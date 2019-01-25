25 Ocak 2019, Cuma

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Tolgay Arslan affedilecek mi?

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın durumu netlik kazanmadı. Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmaması halinde affedilme ihtimalinin yeniden gündeme geleceği belirtildi.
25.01.2019

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