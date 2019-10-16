Quaresma Beşiktaş'a dönecek mi?

TFF Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, sezon başında ayrıldığı Beşiktaş'a geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili "Beşiktaş taraftarı bana hala aynı sevgiyle, tutkuyla davranıyor. Tekrar geri gelmemi istiyorlar ama bununla alakalı kararı verecek kişi ben değilim ve konuşmak istemiyorum. Artık Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Tek düşüncem Kasımpaşa'ya yararlı olmak. Hayatım boyunca unutmayacağım bir taraftar topluluğu. Her zaman beni desteklediler" dedi.

Portekizli yıldızın açıklamaları şu şekilde:

"Her şey iyi gidiyor. Son maçta istediğimiz sonucu alamadık ve kötü bir mağlubiyet aldık ama hala hedefimize ulaşmak için çalışıyoruz. Beşiktaş'ta bir sakatlık geçirdiğim bir yere darbe almıştım maç sırasında ve burada da bir sakatlık yaşadım ama şu an gayet iyiyim.Önemli olan fiziksel olarak hazır olmak. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Antrenmanlardan sonra bireysel olarak çalışıyorum. 30 yaşından sonra oyuncuların kendine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Benim de yapmaya çalıştığım bu.

PORTEKİZ EURO 2020'YE GİDECEKTİR

"Portekiz Milli Takımı harika bir takım ve harika bir hocası var. Son maçta şanssızlık yaşadılar. İlk yarı istedikleri gibi oynayamadılar ama ikinci yarı iyi bir performans sergilediler. Birçok fırsatı değerlendiremediler. İkinci golü bulmak için fırsatları buldular ama olmadı. Top bazen içeri girmiyor. Portekiz Milli Takımı'nın da başına bu geldi. Avrupa Şampiyonası'na gitmekle alakalı bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Oraya gideceklerdir."

ŞENOL GÜNEŞ HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR

Türkiye Milli Takımı ile alakalı olarak çok mutluyum. Çünkü birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular ve birlikte çalışma fırsatı eriştiğim harika bir teknik direktör var başlarında. İşler onlar için çok iyi gidiyor. Fransa'yla berabere kaldılar ve iyi iş yaptıklarına inanıyorum.

ASKER SELAMINDA BİR SORUN YOK

Aslında futbolda birçok şeyi anlamaya çalışıyorsunuz ama sonunda anlam vermeye çalıştığınız şeyleri anlamaya değer şeyler olmadığının farkına varıyorsunuz. Gol attıktan sonra her oyuncu her takım istediği gibi kutlayabilir. Yapılan gol sevincinde herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimseye saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Bununla alakalı konuşacak kişi ve kararı verecek kişi ben değilim. O yüzden bununla alakalı konuşsam dahi herhangi bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Bence herkes istediği gibi golü kutlayabilir. Herhangi bir saygısızlık yok.

KULÜP İÇİNDEKİ OLUMSUZ DURUM ŞENOL GÜNEŞ'İ ETKİLEDİ

Şenol Güneş, Beşiktaş'ta 4 sene geçirdi ve 2 sene şampiyon oldu. 2 sene şampiyon olamadı ama kulübün içinde bir olumsuz bir durum vardı ve bu onu etkiledi. Daha sonra Türkiye Milli Takımı ile katılamadığı Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Türkiye Milli Takımı ile çok iyi bir grafik çiziyor. Benim için çok iyi bir karakter. Onun için sadece en iyisini dileyebilirim.

BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK Mİ?

Beşiktaşı taraftarlar bana hala aynı sevgiyle, tutkuyla davranıyor. Tekrar geri gelmemi istiyorlar ama bununla alakalı kararı verecek kişi ben değilim ve konuşmak istemiyorum. Artık Kasımpaşa'nın oyuncusuyum. Tek düşüncem Kasımpaşa'ya yararlı olmak. Hayatım boyunca unutmayacağım bir taraftar topluluğu. Her zaman beni desteklediler.

OYNAYABİLDİĞİM KADAR OYNAMAK İSTİYORUM

Geleceğim ile alakalı fazla düşünmedim. Şu an oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum ve buna motive oluyorum. Bundan sonra ne olacağını ve gelecekte neler olacağını düşünmedim. Oynayabildiğim kadar futbol oynamaya konsantre olmak istiyorum.

BAZI HATALAR YAPMASAYDIN DAHA FARKLI BİR YERDE OLABİLİRDİM

Kariyerim boyunca hatalar yaptığımı düşünüyorum. Hatalalı davrandığım anlar olduğunu düşünüyorum. Sahip olduğum yetenekle bazı zaman doğru işleri yapsam dünyanın en iyilerinden birisi olabileceğimi düşünüyorum. Ama bununla alakalı çok da fazla kötümser değilim. Bulunduğum durumdan memnunum. Belki bu anları değerlendirebilsem ve hataları tekrarlamasam daha farklı bir yerde ve yüksek bir yerde olabilirdim. Ama bulunduğum yerde memnunum. Yaptığım bütün hataların sorumluluğunu alıyorum ve bunların benden kaynaklandığını da biliyorum.