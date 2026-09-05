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Önder Özen: Hem fizik hem teknik olarak daha iyiydik
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Önder Özen: Hem fizik hem teknik olarak daha iyiydik

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen, mücadele sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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