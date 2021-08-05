06 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Radja Nainggolan transferine Adem Ljajic engeli!

Beşiktaş ile bir süredir adı geçen isimlerden Radja Nainggolan'ın transferi merak konusuydu. A Spor muhabiri Sercan Dikme bu transferdeki son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Eğer Adem Ljajic takımdan ayrılmazsa Alex Teixeira da geldiği için Nainggolan transferi gerçekleşmeyecek. Ljajic'in de maaşı sebebiyle takımdan ayrılması beklenmiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
05.08.2021
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