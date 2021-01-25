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Nevzat Dindar: Beşiktaş'ın maçı 11 kişi tamamlaması mucize

A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçını Son Sayfa Transfer programında değerlendirdi. Dindar, "Beşiktaş'ın maçı 11 kişi tamamlaması mucize" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.01.2021
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