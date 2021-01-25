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Erman Toroğlu: Welinton düzgün bir hakeme çatarsa her maç atılır

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş - Göztepe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi Welinton ile ilgili "Düzgün bir hakeme çatarsa her maç atılır" yorumunu yaptı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.01.2021
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