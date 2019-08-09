09 Ağustos 2019, Cuma
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Mirin eşyalarını toplamaya başladı
Beşiktaş, Isimat Mirin konusunda kararını verdi. Siyah beyazlı takıma ara tranfer döneminde dahil olan ve geride kalan sezonda beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırma kararı alındı.
09.08.2019
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