Milot Rashica trasferinin detayları! "Galatasaray işi bozmaya çalıştı"
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Milot Rashica transferinden sonra ortaya flaş detaylar çıktı. Galatasaray'ın transfer yaşanırken neler yaptığı ortaya çıktı. Olayları A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu değerlendirdi. İşte detaylar...
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