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Beşiktaş'ın iptal edilen golü öncesi top oyundan çıktı mı? Erman Toroğlu yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş evinde Pendikspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin iptal edilen golünü yorumladı. Toroğlu, "Bu top çıkmamış. Bana topun ayaktan çıktıktan 3 ile 5 metre arası lazım. Bu top çıkmamış. Top kesinlikle sahayı terk etmiyor. Çizginin üstüne geliyor. Çizginin aut tarafına hiç çıkmıyor. Yardımcı hakem tuhaf bakmış." ifadesini kullandı. | Beşiktaş haberleri

21 Ağustos 2023 | 00:54
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