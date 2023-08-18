Bakhtiyar Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'da!
Beşiktaş transferde önemli gelişmeler yaşıyor. Orta-sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlı ekip, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı. Kazak futbolcu, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Beşiktaş haberleri
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