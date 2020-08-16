16 Ağustos 2020, Pazar

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Mensah İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Beşiktaş, Kayserispor'dan anlaşmaya vardığı Bernard Mensah'a kavuştu. Ganalı yıldız, Kayseri'den kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Mensah'ı havalimanında siyah-beyazlı yöneticiler karşıladı.
16.08.2020
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