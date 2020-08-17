Bernard Mensah Beşiktaş'a resmi imzayı attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'a resmi imzayı attırdı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı. Mandev, "Mensah 1 yıllık kiralık olarak kendisini Beşiktaş'a bağlayan imzayı attı. Satın alma opsiyonu 4.5 milyon Euro" ifadelerini kullandı.

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