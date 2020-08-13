13 Ağustos 2020, Perşembe

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Mensah Beşiktaş'a mı gidiyor?

Beşiktaş yönetimi, Bernard Mensah transferi için Kayserisporlu yetkililerle İstanbul'da görüştü. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
13.08.2020
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