12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Beşiktaş Mensah için pazarlıkta
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekibin yöneticilerinin Ganalı futbolcunun transferi için Kayserisporlu yetkililerle görüştüğü öğrenildi.
12.08.2020
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