04 Haziran 2019, Salı

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Medel Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Arjantin basını, Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel'e 4 farklı ülkeden transfer teklifi geldiğini, yazdı. Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Medel için West Ham United, Parma, Gent ve Boca Juniord ekiplerinin ciddi şekilde ilgilendiği ifade edildi.
04.06.2019

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