Beşiktaş'tan kaleye takviye

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesi biten 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.Siyah beyazlı ekipte kaleyi koruyan Alman kaleci Loris Karius'la yola devam edilip edilmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.