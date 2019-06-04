04 Haziran 2019, Salı
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Beşiktaş'tan kaleye takviye
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'la olan sözleşmesi biten 29 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.Siyah beyazlı ekipte kaleyi koruyan Alman kaleci Loris Karius'la yola devam edilip edilmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.
04.06.2019
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