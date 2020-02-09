09 Şubat 2020, Pazar

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"Maçı kazandığımız için mutluyuz"

Beşiktaşlı futbolcular Gökhan Gönül ve Kevin-Prince Boateng, karşılaşmanın ardından maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen. Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçta golle tanışan Boateng, attığı golün ardından çalan 'Bir tanem' şarkısı için "Benim için gerçekten unutulmaz bir an oldu." ifadelerini kullandı.
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