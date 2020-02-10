10 Şubat 2020, Pazartesi

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Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar Çaykur Rizespor'dan sonra Gaziantep FK'yı da mağlup etti.
10.02.2020

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