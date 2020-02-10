Beşiktaş Sergen Yalçın'la uçuşa geçti

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar Çaykur Rizespor'dan sonra Gaziantep FK'yı da mağlup etti.