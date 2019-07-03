03 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Narsingh'te sona doğru | Video haber

Beşiktaş, Hollandalı yıldız Luciano Narsingh'in transferinde sona yaklaştı...
03.07.2019

Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı Lucescu'dan flaş Beşiktaş itirafı 03.07.2019
Beşiktaş'ta gündem Boyd ve Caiuby Beşiktaş'ta gündem Boyd ve Caiuby 03.07.2019
İtalya'dan flaş iddia İtalya'dan flaş iddia 03.07.2019
Narsingh'te sona doğru Narsingh'te sona doğru 02.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'ta hedef Boyd ve Douglas Beşiktaş'ta hedef Boyd ve Douglas 02.07.2019
Kagawa Beşiktaş'ta kalacak mı? Kagawa Beşiktaş'ta kalacak mı? 02.07.2019
Fikret Orman'dan Ryan Babel açıklaması Fikret Orman'dan Ryan Babel açıklaması 01.07.2019
Beşiktaş'tan Placido atağı Beşiktaş'tan Placido atağı 01.07.2019
Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük" 01.07.2019
Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? 01.07.2019
Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek "Narsingh Beşiktaş için İstanbul'a gelecek" 30.06.2019
Beşiktaş'tan Di Placido atağı Beşiktaş'tan Di Placido atağı 30.06.2019
Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük "Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük" 30.06.2019
Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? Q7 ve Lens ile yollar ayrılacak mı? 30.06.2019
Beşiktaş'ta planlar değişti Beşiktaş'ta planlar değişti 30.06.2019
Beşiktaş'ta Narsingh imzaya kaldı Beşiktaş'ta Narsingh imzaya kaldı 30.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da büyük kriz! Fatih Terim çıldırdı
Galatasaray bombayı patlatıyor! Fatih Terim ısrarla istedi
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı santrfor!
Yeni transferler formayı giydi!
Başakşehir'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye transfer cevabı!
Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör