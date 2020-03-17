17 Mart 2020, Salı
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Loris Karius Galatasaray derbilerinde yıldızlaşıyor
Beşiktaş'ın tartışılan ismi Loris Karius, Süper Lig kariyerinde en iyi performanslarını Galatasaray derbilerinde sergiliyor.
17.03.2020
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