17 Mart 2020, Salı

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Beşiktaş yerini korudu

Galatasaray derbisinden 1 puanla ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'de 5. sıradaki yerini korudu. Siyah-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarttı.
17.03.2020

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