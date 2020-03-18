18 Mart 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'ta Boateng ikilemi

Beşiktaş Yönetimi, Kevin-Prince Boateng'in aldığı ücret sebebiyle takımdaki geleceğini masaya yatırma kararı aldı.
18.03.2020

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