Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygulandıran soru

ATV'de yayınlanan yarışma program Kim Milyoner Olmak İster'de mazide kalan bir soru soruldu. Yarışmacı Necmettin Korkutan'a 50 bin TL değerinde sorulan sorunun konusu futboldu. Korkutan, soruyu duyduğunda ise duygulu anlar yaşadı. Bu soru yarışmacı Necmettin Korkutan'a abisini hatırlattı.

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