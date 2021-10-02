Son dakika Beşiktaş haberleri | Orta saha rotasyonunda kimler olacak?

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta orta saha rotasyonunda kimlerin oynayacağı henüz belli olmadı. Beşiktaş'ın orta saha oyuncularını değerlendiren Ogün Şahinoğlu "Camia Salih'in performansından memnun değil. Salih ve Oğuzhan ilk 11 için yerimiz garanti diyemezler. Can'ı ilk 11'de de görebilir. Sergen hoca bir sürpriz yapacak olursa bu sürpriz Can olur." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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