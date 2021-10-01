BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın kararını verdi! Sakatlık riski görülen futbolcular...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, doktorların sakatlık riski gördüğü hiçbir futbolcuyu oynatmama kararı aldı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme ayrıca milli aradan sonra Mehmet Topal dışındaki tüm sakatların iyileşmesinin beklendiğini söyledi. (BJK spor haberi)

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