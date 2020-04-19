19 Nisan 2020, Pazar

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Kevin-Prince Boateng: Başkan Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı

Ailesiyle birlikte Sportweek'e Beşiktaş formalı fotoğraflarıyla kapak olan Kevin-Prince Boateng, corona virüsüyle mücadelesini anlattı. İtalya'da bulunan yıldız oyuncu, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı. Önce İran ile sınır kapılarını kapattılar. Karantina mecburi değildi ama bazı mağazalar ve fabrikaların büyük çoğunluğu kapalı. İstanbul'da sadece süpermarketler ve eczaneler açık. Sokaklarda fazla insan yok." ifadelerini kullandı.
19.04.2020
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