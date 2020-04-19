19 Nisan 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Kevin-Prince Boateng: Başkan Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı
Ailesiyle birlikte Sportweek'e Beşiktaş formalı fotoğraflarıyla kapak olan Kevin-Prince Boateng, corona virüsüyle mücadelesini anlattı. İtalya'da bulunan yıldız oyuncu, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı. Önce İran ile sınır kapılarını kapattılar. Karantina mecburi değildi ama bazı mağazalar ve fabrikaların büyük çoğunluğu kapalı. İstanbul'da sadece süpermarketler ve eczaneler açık. Sokaklarda fazla insan yok." ifadelerini kullandı.
19.04.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- UEFA ligleri devam ettirecek mi? Canlı yayında açıkladı
- "Endişe kelimesi hissettiğim şeyi tarif edemez"
- "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final de İstanbul'da oynanabilir"
- Boateng canlı yayında Cenk Tosun'a takıldı!
- Galatasaray'da Donk kalacak üçü gidecek
- Fenerbahçe için Planic iddiası
- "Başkan Erdoğan hemen gerekli önlemleri aldı"
- "Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final de İstanbul'da oynanabilir"
- Boateng canlı yayında Cenk Tosun'a takıldı!
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...