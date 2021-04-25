25 Nisan 2021, Pazar
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Kayserispor maçında Beşiktaş lehine verilen penaltı doğru mu? Usta isimler değerlendirdi
A Spor yorumcuları Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar, Reha Kapsal, Mehmet Yılmaz ve Ahmet Akcan, Ender Bilgin'in moderatörlüğündeki Takım Oyunu programında Beşiktaş-Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 2. dakikasında Adem Ljajic'in yerde kaldığı ve hakem Cüneyt Çakır'ın penaltı verdiği pozisyonu yorumladı.
25.04.2021
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