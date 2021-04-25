25 Nisan 2021, Pazar
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Beşiktaş - Kayserispor maçında N'Koudou'ya yapılan müdahale penaltı mı? Usta isimler yorumladı
A Spor yorumcuları Ahmet Akcan, Erman Toroğlu, Feyyaz Uçar, Mehmet Yılmaz ve Reha Kapsal, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş - Kayserispor maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Usta isimler, mücadelenin 53. dakikasında Georges-Kevin N'Koudou'nun Kayserispor ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonu yorumladılar.
25.04.2021
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