Son dakika Beşiktaş haberi: Sergen Yalçın basın toplantısında konuştu! "Bıktık bunlardan..."

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın basın toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Yalçın hakem kararlarını eleştirerek, "Biz kendimizi nasıl ifade edeceğiz, bıktık bunlardan" sözlerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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