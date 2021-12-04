Kasımpaşa - Beşiktaş maçı sonrası Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu! "Yakaladığın zaman atacaksın"

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "2. yarıda 2-3 net pozisyona daha girdik ama bazen topun da içeri girmesi gerekiyor. Daha becerikli, daha akıllı olmamız gerekiyor" dedi. İşte o sözler...

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