BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Paşa'da puan kaybetti! Sorumluları açıkladı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 2 puanı 1-1'lik skorla kaybetti. İlk yarıda etkili olan Beşiktaş, ikinci yarıda bekleneni veremedi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu kaybedilen puanların sebebini açıkladı. Şahinoğlu, "Puan kaybının sebebi santraforlar. Beşiktaş ilk yarı baskılıydı. Özellikle Can Bozdoğan ve Ghezzal ile tempo yakaladı. Batshuayi ve Larin ayaklarına gelen fırsatları değerlendiremedi. Batshuayi'nin yerinde başka santrafor olsa 2-3 olurdu. Beşiktaş santraforlarına katıldı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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