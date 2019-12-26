Kartla ilk yarıyı Dolmabahçe'de kapatıyor
Süper Lig'de ilk yarının son haftası Vodafone Park'ta başlayacak. Beşiktaş evinde Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan siyah beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü gidişi noktalandırmak istiyor. Süper Lig'de 8 galibiyet 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında görev alamayacak. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlandı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca uzun süreli sakatlıkları süren Douglas ile Dorukhan Toköz, kadroda yer almayacak. Beşiktaş'ta ayrıca sarı kart cezalısı Jeremain Lens, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Diğer yandan siyah beyazlı takımda Gökhan Gönül, Necip Uysal, Elneny ve Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular
Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise teknik direktörlük görevine Hamza Hamzoğlu'nun gelmesinin ardından iyi bir görüntü çizdi. Kırmızı siyahlılar Hamzaoğlu yönetiminde lig'de çıktığı 7 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı. buna karşın Başkent ekibinde eksik oyuncu sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. gGençlerbirliği'nde sakatlıkları bulunan Ahmet Oğuz, Sio ve Halil İbrahim'ın yanı sıra cezalı oyuncular Berat, Stancu ve Baiano Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
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