26 Aralık 2019, Perşembe

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Beşiktaş'ta Yunus Mallı harekatı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürdürdü. Siyah beyazlı ekip milli yıldız Yunus Mallı'yı gündemine aldı. İşte detaylar...
26.12.2019

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