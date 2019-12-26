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Beşiktaş ile Gençlerbirliği 91. kez

Beşiktaş ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 91. randevularına çıkacak. siyah beyazlı ekip son 15 lig maçında rakibini sadece 7 kez yenebildi.
26.12.2019

Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 91. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 51 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 143 golüne Gençlerbirliği 62 golle karşılık verdi.

Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son maçlar 2017-2018 sezonunda oynandı. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazanırken, ikinci devre İstanbul'da 3 puana ulaşan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 15 lig maçından 8'inde puan kaybetti. Söz konusu dönemdeki karşılaşmalarda siyah beyazlı ekip 7, Başkent temsilcisi 3 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 45 lig maçının 30'unu kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 80 gol attı, rakibinin 24 golüne engel olamadı.

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