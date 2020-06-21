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Kartal yüksekten uçtu

Süper Lig'de geçen hafta evinde mağlup olan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor deplasmanından farklı galip geldi.
21.06.2020
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