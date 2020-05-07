Karius'un menajerinden çarpıcı açıklama

Beşiktaş'ta alacakları nedeniyle sözleşmesini fesheden Alman kaleci Loris Karius'un menajeri Florian Goll, çarpıcı açıklamalar yaptı. Fanatik Gazetesi'ne konuşan Goll, yönetimle birkaç kez konuştuk ancak bize verdikleri sözlerini yerine getirmediler." dedi.

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