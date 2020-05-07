Adnan Dalgakıran: Liglerin başlamasını sağlıklı bulmuyoruz

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Dalgakıran, corona virüsü salgınının ardından 12 Haziran'da başlatılmasına karar verilen liglerle ilgili "Liglerin böyle bir ortamda oynanmasını sağlıklı bulmuyoruz" dedi.

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