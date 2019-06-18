18 Haziran 2019, Salı
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Kagawa'dan Beşiktaş'ın listesindeki isme şok sözler: "Oraya gitme"
A Spor yorumcusu Nevzat Dindar, Transfer Hattı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dindar, ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kiralanan ve performansıya beğeni toplayan Shinji Kagawa ile ilgili "Beşiktaş yakın dönemde bir Japon futbolcuyu transfer etmeye çalıştı. Kagawa, Beşiktaş'ın transfer etmek istediği oyuncuyu arayıp 'Beşiktaş'a gitme' demiş. Kagawa, Beşiktaş'ın transferini engelledi." ifadelerini kullandı.
18.06.2019
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