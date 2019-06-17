17 Haziran 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması
Beşiktaş yöneticisi Umut Güner, siyah beyazlı ekibin adı İtalyan kulübü Lecce ile anılan golcü yıldızı Burak Yılmaz hakkında açıklama yaptı. Güner, "Lecce'den Burak Yılmaz için gelen herhangi bir resmi teklif yok. Ama gelse de Burak'ı satmayız" şeklinde konuştu.
17.06.2019
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