07 Şubat 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Jeremain Lens Sergen Yalçın'ın gözüne girdi
Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanla dönen Beşiktaş'ta moraller yerine gelirken gözler gaziantep mücadelesine çevirildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde sadece bir değişiklik düşündüğü belirtildi. Üç hafta süren sakatlığını tamamen atlatarak antrenmanlara katılan Jeremain Lens'in, ilk 11'e döneceği kaydedildi. Rize'de Diaby'nin performansından memnun kalmayan Yalçın'ın bu bölgede Lens'i sahaya süreceği ifade edildi.
07.02.2020
Tyler Boyd'un da performansında olumlu gelişmeler olduğunu gözlemleyen teknik ekibin 24 yaşındaki oyuncuyu yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak tutmayı düşündüğü öğrenildi.
Öte yandan Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Kadroyu gençleştirmek isteyen siyah beyazlılar, Kocaelispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar ile her konuda anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlılar ayrıca Avrupa'dan ve Afrika'dan genç ve ileriye dönük potansiyelli oyuncular arayışını sürdürüyor. Bu çalışmaların sonucunda U17 takımından U19'a kadar yetenekli yabancıların da Beşiktaş bünyesine katılabileceği kaydedildi.
EN ÇOK İZLENENLER
- Sabah Sporu - 07/02/2020
- "Belhanda'nın problem olacağı Falcao'nun gelişinden belliydi"
- Beşiktaş'ta üst akıl Lucescu
- "Spor kültürünü yaygınlaştırmamız lazım"
- Antalyaspor 0-0 Sivasspor l GENİŞ ÖZET
- Hüseyin Çimşir: İki kulvarda da hedefimiz belli
- Sabah Sporu - 07/02/2020
- Sabah Sporu - 06/02/2020
- Jeremain Lens Sergen Yalçın'ın gözüne girdi
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...